Prinzessin Kate zeigt sich strahlend in Wimbledon

Am Samstag, den 12. Juli, kehrte Prinzessin Kate (43) zu einem ihrer absoluten Lieblings–Events zurück: den Wimbledon Championships. Elegant gekleidet in einem weissen Blazer–Top mit Gürtel und einem cremefarbenen Faltenrock nahm sie in der Royal Box am Centre Court Platz, um das Damenfinale zwischen der Amerikanerin Amanda Anisimova und Polens Iga Swiatek zu verfolgen. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club trug sie stolz die traditionelle Wimbledon–Schleife in Lila und Grün an ihrem Oberteil.