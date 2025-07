Prinzessin Kates Eltern bekommen keine Royal-Titel

Von Bürgern zu Royal–Vertrauten

Als Kate an der Universität St. Andrews in Schottland Prinz William (43) kennenlernte, wurden sie und ihre Familie, einschliesslich der Geschwister Pippa (41) und James (38), schlagartig ins Rampenlicht gerückt – und in den Kreis der Königsfamilie aufgenommen. Seit Williams und Kates Hochzeit 2011 haben die Middletons an bedeutenden Ereignissen wie König Charles' Krönung 2023 teilgenommen und sind regelmässige Gäste bei jährlichen Zusammenkünften wie den Sommertreffen auf Balmoral Castle oder beim Royal Ascot.