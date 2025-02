Prinzessin Kates starke Botschaft zum Weltkrebstag

Auf dem Bild, das von ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis (6) aufgenommen worden ist, steht die lächelnde Kate inmitten des winterlichen Waldes in Windsor auf einem umgestürzten Baumstamm. Hinter den Bäumen ist die niedrigstehende Sonne zu sehen, im Vordergrund der vom weissen Frost überzogene Waldboden. Kate selbst steht in warmer Wintermontur und mit weit ausgebreiteten Armen in der Szenerie.