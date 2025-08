Empfang im Marivent Palast

Prinzessin Leonor und Infantin Sofía: Stylischer Auftritt in Palma

Erstmals nahmen die spanischen Prinzessinnen Leonor und Sofía am traditionellen Sommerempfang im Marivent Palast teil. Die beiden glänzten in sommerlichen Looks. Leonors Outfit war dabei eine Hommage an ihre Mutter.