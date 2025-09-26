Prinzessin Leonor und Königin Letizia glänzen als elegantes Duo

Bei Instagram erklärte das Königshaus zu der besonderen Bedeutung des Termins für Leonor: «Die Fürstin von Asturien und Viana stattete gemeinsam mit dem Königspaar ihren ersten offiziellen Besuch in der Autonomen Gemeinschaft Navarra ab, da sie durch den Titel ‹Fürstin von Viana›, der vor über 600 Jahren für die Erben des Königreichs Navarra geschaffen wurde, eine Verbindung zu dieser Region hat.» Eine Bilderreihe zeigt auch, wie die 19–Jährige das Rathaus und eine Ausstellung besuchte und nahbar zahlreiche Hände schüttelte.