Prinzessin Leonor von Spanien: Erster Ausbildungstag beim Militär

Prinzessin Leonor von Spanien (17) wurde zum ersten Mal in der Militärschule fotografiert, an der sie ihre dreijährige Ausbildung absolvieren und damit traditionell in die Fussstapfen ihres Vaters, König Felipe VI. (55), und Grossvaters, Juan Carlos (85), treten wird. Auf den Fotos von der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa, die die spanische Thronfolgerin an ihrem ersten Schultag zeigen, trägt sie Tarnkleidung, einen strengen Dutt und wirkt sehr konzentriert.