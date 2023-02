Prinzessin Madeleine teilt bedeutungsvolles Familienfoto

Madeleine von Schweden (40) hat in einem Instagram-Post ein Foto mit ihren Kindern vor besonderer Kulisse veröffentlicht. Adrienne (4), Nicolas (7) und Leonore (9) stehen mit ihrer Mutter am Wasser, im Hintergrund sind Hochhäuser zu sehen. «Neun Jahre später ist Leonore zurück in NYC!», schreibt die 40-Jährige zu dem Bild, das sie mit ihren rund 317.000 Instagram-Followern teilte. Ihre Tochter wurde im Big Apple geboren und feierte am 20. Februar Geburtstag.