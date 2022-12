Prinzessin Madeleine und ihre Familie feiern Weihnachten in Schweden

Für die schwedische Königsfamilie steht offenbar Full House an Weihnachten an. Denn sogar die in die USA ausgewanderte Tochter, Prinzessin Madeleine (40), wird über die Festtage in ihre alte Heimat fliegen. «Prinzessin Madeleine und ihre Familie planen, Weihnachten in diesem Jahr zu Hause in Schweden zu feiern», kündigte Palastsprecherin Margareta Thorgren im Gespräch mit der schwedischen Zeitung «Svensk Damtidning» an.