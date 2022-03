Prinzessin Madeleine von Schweden gratuliert Töchterchen Adrienne

Adrienne ist das dritte Kind von Madeleine und ihrem Ehemann. Ihre beiden Geschwister Leonore (8) sowie Nicolas (6) kamen 2014 und 2015 zur Welt. In den letzten Wochen hatten bereits zwei andere schwedische Royal-Kinder Geburtstage gefeiert. Prinz Oscar, der Sohn von Kronprinzessin Victoria (44) und Daniel von Schweden (48), wurde am 2. März sechs Jahre alt. Seine Schwester Estelle hatte am 23. Februar ihren zehnten Geburtstag.