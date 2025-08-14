Prinzessin Sofia von Schweden fehlt bei wichtigem Termin

Prinz Carl Philip «Wir sind unglaublich familienorientiert»

Carl Philip hatte bereits in früheren Interviews deutlich gemacht, wo seine Prioritäten liegen. «Wir sind unglaublich familienorientiert. Wir wollen ein aktiver Teil im Leben unserer Kinder sein, und das war uns seit dem ersten Tag extrem wichtig», erklärte der Prinz gegenüber der schwedischen Zeitschrift «Elle». Diese Haltung zeigt sich nun in der Praxis: Während andere Familienmitglieder bereits wieder in den Arbeitsmodus gewechselt sind, nehmen sich Carl Philip und Sofia bewusst mehr Zeit für ihre Kinder. «Das ist auch ein Weg, sich nicht zu Tode zu arbeiten», fügte der Prinz damals hinzu.