«Priscilla»-Film: Diese Stars spielen Priscilla und Elvis Presley

Sofia Coppola (51) hat mit «Priscilla» ein Filmprojekt angekündigt, das Elvis Presley (1935-1977) und Priscilla Presley (77) in den Mittelpunkt stellt. Die beiden waren von 1967 bis 1973 verheiratet. 1968 kam die gemeinsame Tochter Lisa Marie (54) zur Welt. Der Film basiert auf dem Buch «Elvis and Me» (1985), in dem Priscilla Presley ihre Sicht auf ihre Ehe schildert. Coppola hat bereits ihre Hauptdarsteller gefunden.