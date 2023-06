Priscilla Presley: Elvis wäre stolz auf Einigung im Erbstreit

Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis und Priscilla, war am 12. Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Um ihr Erbe ergab sich nach dem Tod ein Konflikt zwischen Priscilla und Lisa Maries Tochter Riley Keough (34). Die Schauspielerin wurde im Testament ihrer Mutter als Treuhänderin des Erbes eingesetzt. Dagegen hatte ihre Grossmutter geklagt. Es geht unter anderem um Graceland und um einen Anteil von 15 Prozent an der Firma Elvis Presley Enterprises.