Priscilla Presley: Familienstreit mit Riley Keough frei erfunden?

«Riley ist jetzt die Nachlassverwalterin, was angesichts der Tatsache, dass sie [Lisa Maries, Anm. d. Red.] Tochter ist, richtig ist», so Priscilla Presley. Von einem angeblichen Streit mit ihrer Enkelin, von dem in vergangenen Monaten in der nationalen und internationalen Presse zu lesen war, will sie nichts wissen: «Riley und ich kommen gut miteinander aus. Wir kamen nie nicht gut miteinander aus.» Stattdessen sei das Thema von der Öffentlichkeit zu einem handfesten Familiendisput hochstilisiert worden. «Tatsächlich treffe ich mich noch heute Abend mit ihr zum Essen», beteuert die 78–Jährige.