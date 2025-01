Priscilla Presley gedenkt ihrer Tochter Lisa Marie

Sie wurde in Graceland in Memphis, Tennessee beigesetzt, wo sich auch die Gräber ihres Vaters Elvis Presley (1935–1977) und ihres Sohnes Benjamin Keough (1992–2020) befinden. Im Oktober 2024 wurden Presleys posthume Memoiren «From Here to the Great Unknown» veröffentlicht, die sie vor ihrem Tod gemeinsam mit ihrer Tochter Riley Keough verfasst hatte.