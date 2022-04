Priscilla Presley lobt «hervorragenden» Elvis-Darsteller Austin Butler

Beim diesjährigen Filmfestival von Cannes (17. bis 28. Mai 2022) feiert das Biopic «Elvis» über das Leben von Elvis Presley (1935-1977) seine Weltpremiere. Die Ex-Frau des King of Rock ‹n› Roll, Priscilla Presley (76), hat sich den Film vorab angeschaut und ist begeistert. In einem Facebook-Post hebt sie insbesondere die schauspielerische Leistung von Hauptdarsteller Austin Butler (30) hervor. «Austin Butler, der Elvis spielt, ist hervorragend», schreibt sie und ergänzt: «WOW!!! Bravo... er wusste, dass er in grosse Fussstapfen treten musste.»