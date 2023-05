Priscilla Presley: Mit diesem Wunsch scheiterte sie im Erbstreit

Aussergerichtliche Einigung nach Streit um Testament

Lisa Marie Presley war im Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Das einzige Kind von Elvis und Priscilla wurde 54 Jahre alt. In ihrem Testament hatte Lisa Marie ihre Tochter, Schauspielerin Riley Keough, zu ihrer Vermögensverwalterin bestimmt. Es geht neben dem Besitz von Graceland auch um einen Anteil von 15 Prozent an der Firma Elvis Presley Enterprises.