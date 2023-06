Priscilla Presley postet versöhnliches Familienfoto mit Riley Keough

High-School-Girls Harper und Finley Presley

Ihr jüngster Post auf Instagram scheint diesen wiedererlangten Familienfrieden eindrucksvoll zu bestätigen. Auf dem Foto sieht man sie Arm in Arm mit ihren Enkeltöchtern Riley Keough (34) und den Zwillingen Harper und Finley Presley (14) in idyllischem Ambiente unter einem Gartenbaum vereint. Dazu schrieb sie: «Happy Graduation, Mädels! Ihr seid jetzt in der High School!!!»