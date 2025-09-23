Priscilla Presley spricht offen über Elvis' Untreue

Doch bei einem dieser Besuche stiess sie auf Post von «allen möglichen Mädchen». «Ich habe die Post gelesen, und die Dinge, die ich da gelesen habe, missfielen mir wirklich und ich mochte sie nicht», sagte sie. Priscilla schildert, dass andere Frauen Elvis an den Wochenenden im Haus besuchten, während er in Vegas war: «Es war ein anderes Leben. Dennoch kam er nach Hause und war grossartig und wunderbar. Er war immer noch ein guter Ehemann, aber es waren einfach zu viele von uns.»