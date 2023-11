Priscilla Presley spricht über Beerdigung nahe Elvis

Priscilla Presley erhält eine Pauschalzahlung in Höhe von einer Million US–Dollar sowie die Zusage, dass sie sich in Graceland beerdigen lassen kann. Über ihre Enkelin findet die 78–Jährige nun viele lobende Worte: «Ich denke, Riley wird grossartig sein. Sie hat mich ein paar Dinge gefragt, was ich tun soll, und wir werden darüber reden.» Sie betonte: «Ich möchte ihr in Graceland helfen. Ich meine, sie hat auch ihre eigene Karriere und macht ihre Karriere sehr gut. Sie ist so talentiert.» Sie fuhr fort: «Ich habe ihr alles erzählt, was sie über Graceland und Elvis wissen muss – mehr noch über Elvis.»