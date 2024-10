Private Botschaft in Musikvideo: Eminem wird «Grossvater»

Eminem (51) wird Opa! Das gab der US–Rapper am Donnerstag in einem rührenden Musikvideo zu seinem Song «Temporary» bekannt. In dem Clip sind Dutzende von alten Heimvideos seiner Tochter Hailie Jade Scott (28) – von Kleinkinderalter bis Hochzeit – zu sehen. Gegen Ende des Videos teilte der stolze Vater ein neues Video von sich und seiner Tochter, in dem sie zusammen bekanntgeben, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Mann Evan McClintock erwartet.