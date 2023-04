Eine Widmung ihres ersten Freundes

Einige Bücher enthalten persönliche Widmungen: In einer Sammlung von Essays über Hollywoodfilme der 50er-Jahre steht handschriftlich: «27.7.02 / To Amy Bunny, / On the occasion of / becoming an honorary / Northerner. / Much love, / Chris xx.» Es wird vermutet, dass das Buch ein Geschenk ihres ersten Freundes Chris Taylor ist.