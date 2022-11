Cathy Hummels zeigte sich in ihrer Doku als Familienmensch. In ihre Villa in München lädt sie regelmässig zu Gartentreffen ein. Cathys grosser Bruder Sebastian Fischer nutzte diese Gelegenheit, um zu erfragen, wie es beruflich so bei ihr läuft. Hummels wünschte sich einen regelmässigen TV-Job, um finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können. «Ist es so schwer, einen zu bekommen? Ich mein, ich schau' ja wenig Fernsehen, aber wenn ich was sehe, dann sind da Leute, die keinen Satz geradeaus sprechen können», so Cathys Bruder. «Du bist eine der wenigen intelligenten Menschen im Fernsehen», gab es zudem unterstützende Worte der Mutter der TV-Moderatorin.