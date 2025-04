Private Enthüllung: Anjelica Huston ist seit vier Jahren krebsfrei

Zuletzt war Huston in der Agatha–Christie–Serie «Towards Zero» zu bewundern, die im März bei der britischen BBC ausgestrahlt wurde. Auch im kommenden Action–Film–Ableger «From the World of John Wick: Ballerina» übernimmt sie ihre aus «John Wick 3» bekannte Rolle der Direktorin. In den Jahren zuvor war Huston ausschliesslich als Sprecherin tätig, etwa in Wes Andersons «The French Dispatch».