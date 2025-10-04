Private Enthüllung: Diese schlüpfrige Komödie mochte Prinz William

Auch ernste Töne

Neben solch privaten Einblicken schlägt Prinz William in der Serie von Apple TV+ jedoch auch wesentlich ernstere Töne an. «Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Wissen Sie, das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind», sagt er etwa an einer anderen Stelle des Formats während des Besuchs eines Pubs.