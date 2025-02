Private Enthüllung: So tröstete Taylor Swift Football-Freund Travis

Zukunft in der NFL vorerst sicher

Entgegen der Gerüchte, der Football–Star würde für die Sängerin das Trikot an den Nagel hängen nach der letzten Saison, äusserte sich Brett Veach, der General Manager der Kansas City Chiefs, am Dienstag, dass Kelce motiviert sei, weiter in der NFL zu spielen: «Wir haben gesagt, dass er zurückkommen wird, und wir freuen uns darauf, ihn zurückzubekommen.»