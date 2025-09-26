Privater Account: Harper Beckham hat jetzt Instagram

In der Vergangenheit hatte Victoria Beckham offen über ihre Sorgen bezüglich sozialer Medien gesprochen. In einem Interview mit der «Vogue Australia» 2022 bezeichnete sie den Gedanken an Harpers Instagram–Einstieg als «ziemlich beängstigend». Besonders die Grausamkeit mancher Nutzer bereitete dem Ex–Spice–Girl Sorgen. «Sie ist in einem Alter, in dem sich ihr Körper zu verändern beginnt. Es geht darum sicherzustellen, dass wir als Familie viel kommunizieren und sie sich mit netten Freunden umgibt», erklärte Victoria damals ihre Befürchtungen.