Privater Account: Harper Beckham hat jetzt Instagram

Auch das letzte Mitglied der Familie Beckham ist jetzt bei Social Media: Die 14–jährige Harper Seven Beckham hat einen Instagram–Account eröffnet.
Der Account mit dem Namen «harperseven» ist bereits verifiziert, hat also den blauen Haken. Allerdings ist er privat eingestellt – die Teenagerin muss die Followeranfragen erst bestätigen, für die Öffentlichkeit bleiben ihre Beiträge damit zunächst unsichtbar. Bisher hat sie 31 Follower zugelassen: Darunter sind ihre Brüder Romeo und Cruz, ihre Eltern sowie Cruz' Freundin Jackie Apostel. Als Profilbild hat sie ein schwarz–weisses Selfie mit Kussmund eingestellt.
In ihrer Bio beschreibt sich Harper schlicht als «Harper Beckham. Yours truly. Your fav blonde» (zu Deutsch etwa: «Mit freundlichen Grüssen, eure Lieblingsblondine») und gibt als Standorte London, Los Angeles und Miami an – die verschiedenen Wohnorte der Familie.
Victoria Beckham hatte Bedenken
Mama Victoria Beckham (51) war es, die den Account ihrer Tochter auf der Plattform bekannt machte. Sie teilte in ihrer eigenen Story ein Foto, das offenbar der erste Post von Harper war: Ebenfalls ein schwarz–weisses Selfie von Mutter und Tochter, auf dem beide Schmollmünder ziehen. «Küsse», schrieb sie dazu und markierte den Account.
In der Vergangenheit hatte Victoria Beckham offen über ihre Sorgen bezüglich sozialer Medien gesprochen. In einem Interview mit der «Vogue Australia» 2022 bezeichnete sie den Gedanken an Harpers Instagram–Einstieg als «ziemlich beängstigend». Besonders die Grausamkeit mancher Nutzer bereitete dem Ex–Spice–Girl Sorgen. «Sie ist in einem Alter, in dem sich ihr Körper zu verändern beginnt. Es geht darum sicherzustellen, dass wir als Familie viel kommunizieren und sie sich mit netten Freunden umgibt», erklärte Victoria damals ihre Befürchtungen.
Mit 14 Jahren fühlt sich Harper jetzt aber offenbar langsam bereit für die Online–Welt – und wenn sie es ihrer Familie gleichtut, darf sie sich bald auf beträchtliche Followerzahlen freuen. Ex–Fussballstar David Beckham folgen 88 Millionen Menschen auf Instagram, Victoria 33 Millionen, Brooklyn (26) zählt 16 Millionen, Romeo (23) kommt auf 3,9 Millionen und Cruz (20) hat 2,1 Millionen Follower.
Timing vor Netflix–Dokumentation
Möglicherweise folgt Harper Beckhams offizieller Instagram–Start, weil sie in Zukunft sowieso öfter öffentlich in Erscheinung tritt: In zwei Wochen erscheint Victorias Netflix–Dokumentation, in der ihre Tochter häufig zu sehen ist. Da sie, anders als ihre Brüder, noch zu Hause wohnt, ist sie öfter im Hintergrund präsent und auch wenn sie nicht direkt in die Kamera spricht, werden Gespräche mit ihren Eltern gezeigt.