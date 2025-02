Privatjet von Mötley-Crüe-Star in tödlichen Unfall verwickelt

Wurde der Pilot bei dem Unfall getötet?

Vince Neil war zu dem Zeitpunkt des Unfalls offenbar nicht an Bord des Flugzeugs. Die Band veröffentlichte in den sozialen Medien eine Erklärung von Vertretern des Musikers: «Aus derzeit unbekannten Gründen kam das Flugzeug von der Landebahn ab und kollidierte mit einem anderen geparkten Flugzeug. An Bord des Flugzeugs von Herrn Neil waren zwei Piloten und zwei Passagiere. Herr Neil befand sich nicht an Bord des Flugzeugs.» Genauere Angaben zum Unfallhergang seien noch nicht verfügbar, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. «Die Gedanken und Gebete von Herrn Neil gelten allen Beteiligten, und er ist dankbar für die Hilfe aller Personen, die heute im Einsatz waren», so das Statement von Mötley Crüe.