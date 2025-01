«ProAcht»: Joko und Klaas sorgen für Namensänderung bei ProSieben

In der Casino–Neujahrsausgabe der beliebten Sendung kündigte Klaas Heufer–Umlauf dann an, dass die Moderatoren «mal bisschen frischen Wind reinbringen» wollen. Statt der üblichen 15 Minuten Sendezeit, die die beiden in einer normalen «Joko & Klaas gegen ProSieben» erspielen können, ging es dieses Mal um eine Veränderung bei ihrem Haussender. «Wenn wir gewinnen gegen ProSieben, dann möchten wir, dass ProSieben sich eine Woche lang – mit allem drum und dran und allem, was dazugehört, sich umbenennt in ProAcht!»