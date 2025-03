Probleme mit US-Visum: FKA Twigs muss Konzerte absagen

Daher müssten ihre geplanten Auftritte in New York sowie Chicago und aus organisatorischen Gründen auch im kanadischen Toronto abgesagt werden. «Ich bin am Boden zerstört, um ehrlich mit euch zu sein. Mein Herz ist gebrochen», so die Musikerin. Besonders traurig sei sie, weil sie seit 2019 nicht mehr in den USA performt habe. Sie werde untersuchen, wie das passiert sei. Die Konzerte würden nicht abgesagt, sondern nur verschoben.