Produktionsfirma distanziert sich von Christian Ulmen

Weiter wird mitgeteilt, dass der 50–Jährige seine Anteile als Gesellschafter abtreten soll: «Auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, sind wir zum Schutz der Firma bereits mit Christian Ulmen im Gespräch, seine Gesellschafteranteile zurückzugeben.» Ulmen sei demnach schon seit dem Mai 2023 kein Teil der Geschäftsführung mehr und es seien «keine weiteren Projekte mit Christian Ulmen als Showrunner in Planung».