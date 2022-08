Produziert Selena Gomez eine Neuauflage von «Die Waffen der Frauen»?

Dem Bericht zufolge befindet sich Gomez derzeit noch in abschliessenden Verhandlungen mit der Filmproduktionsfirma 20th Century Studios. Die Neuinterpretation könnte anschliessend bei Hulu veröffentlicht werden, wo aktuell auch Gomez' Erfolgsserie «Only Murders in the Building» läuft. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ilana Pena.