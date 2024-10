Profis attestieren ihm Talent: Prinz William begeistert als Footballer

Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat sich in einer für ihn eher fremden Sportart geübt. Bei einem Besuch eines Events der NFL, der nordamerikanischen Football–Profiliga, am Dienstag im Süden Londons nahm er sich sogar die Zeit, um mit einigen Nachwuchstalenten und gestandenen Profis zu trainieren. Allerdings wählte er dazu ein zwar standesgemässes, aber nicht unbedingt taugliches Outfit: In einen schwarzen Anzug gehüllt, mit schneeweissen Sneakern kombiniert, warf er das Spielgerät in der legendären Ei–Form und liess sich dabei einige mögliche Spielzüge von den Experten erklären.