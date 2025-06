Programmänderung: «Die grosse Maus-Show» um eine Woche verschoben

«Die grosse Maus–Show» um eine Woche verschoben

«Die grosse Maus–Show» wird nun am 5. Juli ab 20:15 im Ersten ausgestrahlt. An Prominenten zu Gast sind dann Annette Frier, Wincent Weiss, Jan Köppen, Jens Riewa, Johannes B. Kerner und Nilam Farooq. Als sogenannter Special Guest wird Schlager–Ikone Florian Silbereisen erwartet, der in Sedlaczeks Babypause das Format als Vertretung übernimmt. Die beliebte Moderatorin erwartet ihr drittes Kind.