WellChild Awards stehen an

Projekt liegt ihm am Herzen: Prinz Harry sendet Überraschungsvideo

Prinz Harry ist in einem am Dienstag veröffentlichten Video zu sehen, mit dem er eine Wohltätigkeitsorganisation in seiner britischen Heimat unterstützt. Zu einem besonderen Jubiläum sendet er eine wichtige Botschaft.