Promi-Aufgebot bei Oasis-Reunion in Wembley

Ganz vorne mit dabei: Hollywood–Superstar Tom Cruise (63). Der «Mission: Impossible»–Star war bereits am Freitag im Stadion, hielt sich dezent in der Sitzplatz–Sektion auf und genoss die Wiedervereinigung von Liam (52) und Noel Gallagher (58) sichtlich. An seiner Seite: Rapper Goldie, der mit bürgerlichem Namen Clifford Joseph Price heisst und während des Konzerts ein Selfie mit dem Action–Helden schoss.