Promi-Auflauf in Bath: Gordon Ramsays Tochter Holly heiratet

Besondere Rolle für Gordon Ramsay

Der TV–Koch liess seiner Vorfreude vorab auf seinem Instagram–Account freien Lauf. Am Vormittag schrieb er: «Ich bin wirklich so glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu können und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen.» Er bekundete seiner Tochter noch, wie sehr er sie liebe und dass er kein stolzerer Papa sein könnte. Auch Hollys Mutter Tana (51) wird eine besondere Aufgabe zuteil: Sie wird eine Lesung halten.