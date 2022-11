«Promi Big Brother» 2022: Fussball-Kommentator Jörg Dahlmann ist dabei

Der Kommentator befindet sich in guter Gesellschaft. Er wird zusammen mit Reality-Star Micaela Schäfer (39), «DSDS»-Legende Menderes Bagci (37), «Popstars»-Siegerin Doreen Steinert (36), Parodist Jörg Knör (63), Reality-Star Jennifer Iglesias (24) und Box-Manager Rainer Gottwald (56) in der wohl härtesten Promi-WG um den Sieg kämpfen. Bleibt abzuwarten, welche Stars noch zu den sieben in den TV-Container ziehen werden.