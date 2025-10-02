«Promi Big Brother» 2025: Harald Glööckler und Désirée Nick ziehen ein

Und mit Entertainerin Désirée Nick steht ein grosses Comeback an. Nach zehn Jahren zieht «zum ersten Mal eine Bewohnerin zum zweiten Mal ein», freuen sich die Moderatoren Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46). Auch Nick freut sich: «Das älteste ‹Playboy›–Covergirl Europas wird damit nun auch zum bestbezahlten Reality–Star aller Zeiten. Diese beiden Superlative passen doch gut zueinander.»