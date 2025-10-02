«Promi Big Brother» 2025: Harald Glööckler und Désirée Nick ziehen ein

Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) ziehen ins neue «Promi Big Brother»–Haus ein. Im Rahmen einer Pressekonferenz aus dem TV–Container in Köln startete der «Countdown» zur neuen Staffel. Nach einer Roomtour wurden die zwei neuen Bewohner bekannt gegeben:
Modedesigner und Unternehmer Harald Glööckler will «eine ganz grosse Portion Glamour mit in die Hütte bringen», sagt er im Intro. Live erzählt er, dass diese «zwei Wochen optisch zu überstehen», die grosse «Herausforderung» für ihn sei. Ausserdem möchte er gern «Herr Glööckler» genannt werden.
Und mit Entertainerin Désirée Nick steht ein grosses Comeback an. Nach zehn Jahren zieht «zum ersten Mal eine Bewohnerin zum zweiten Mal ein», freuen sich die Moderatoren Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46). Auch Nick freut sich: «Das älteste ‹Playboy›–Covergirl Europas wird damit nun auch zum bestbezahlten Reality–Star aller Zeiten. Diese beiden Superlative passen doch gut zueinander.»
Weitere Überraschungen
Verschmitzt orakelten die Moderatoren über eine weitere und damit 15. Person, die noch einziehen könnte. Mehr wurde dazu noch nicht verraten.
Als echte Überraschung verkündete der «grosse Bruder» dann aber immerhin persönlich: «Der Rohbau ist nur ein Teil meines Hauses – den anderen Teil zeige ich euch am Montag.» Damit ist es offiziell: Es gibt einen zweiten Bereich.
In Baustellenkleidung im Rohbau
Zuvor gab es eine Art Roomtour durch die Räumlichkeiten der diesjährigen Staffel. Diese Ausgabe findet in einem «Rohbau» statt. Entsprechend müssen die Bewohner als erstes in Baustellenkleidung schlüpfen – «Blaumann, Latzhose, Flanellhemd».
Es ist kühl im Rohbau, «die Verletzungsgefahr ist hier gross» und bei den Baustellentoiletten stelle sich vermutlich wieder die Frage, wer daneben gemacht hat – denn «irgendeiner macht immer daneben», wie Lufen bemerkt. Auch die Schlafplätze sind knapp: Während einige auf Matratzen unterkommen, müssen andere zugig nächtigen.
In der Küche warten Ravioli, stark riechender Harzer Käse und Brot auf die Bewohner – allerdings ohne Messer... Für die Versorgung ist nach wie vor Kioskbetreiber Aaron Troschke (36) zuständig, der 2014 bei «Promi Big Brother» zum Sieger gekürt wurde.
Die Challenges finden unter der Aufsicht von Schiedsrichter Florian «Schmiso» Schmidt–Sommerfeld in der Spiel–Arena statt.
Beobachtet werden die Bewohner von 52 Remote–Kameras – und natürlich können Fans auch in diesem Jahr wieder rund um die Uhr im 24/7–Livestream einschalten.
Auch diese Kandidaten und Kandidatinnen sind 2025 dabei
Diese zwölf Promis waren bereits bekannt:
Ex–«Bachelor» Andrej Mangold (38)
«Die Wollnys»–Star Sarah–Jane Wollny (27)
«K11»–Kommissar Michael Naseband (60)
Content Creatorin Karina2you (47)
Reality–TV–Sternchen Laura Maria Lettgen alias «Laura Blond» (29)
Christina Dimitriou (33)
Achim Petry (51), Sohn von Schlagerstar Wolfgang Petry (74)
Sänger Marc Terenzi (47)
Schauspielerin Doreen Dietel (50)
Content Creator SatansBraten
Reality–TV–Star Paco Herb (29)
Reality–TV–Star Pinar Sevim
«Promi Big Brother» am Samstag und Montag
Die neue Staffel der Reality–Show «Promi Big Brother» steht unter dem Motto «Die Fassade fällt» und startet am Montag, 6. Oktober um 20:15 Uhr bei Sat.1. Auf Joyn gibt es den Einzug bereits am 4. Oktober um 15:00 Uhr zu sehen.