«Promi Big Brother»: Alle Fakten zum Finale

Mehr «Big Brother» nach dem Finale

Nach dem Finale, das wie gewohnt von Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (45) präsentiert wird, geht es mit «PBB» noch weiter. Streaming–Star Jens «Knossi» Knossalla (37) hat angekündigt, dass es nach dem Ende der im TV ausgestrahlten Staffel in eine weitere Runde gehen wird. Seine «Big Brother: Knossi Edition» wird am 12. Dezember (12 Uhr) starten, also eine gute Woche nach dem Finale der regulären Show. Die Zugabe wird aber nicht im Fernsehen laufen, sondern auf dem Streamingportal Twitch. Highlight–Clips werden auf Joyn abrufbar sein. Und anders als das TV–Format läuft die «Knossi Edition» nicht einmal drei Tage lang, genauer 57 Stunden. Ein «Promi Big Brother»–Kandidat wird dann in den Container zurückkehren. «Ich werde am 14.12. wieder ins ‹Big Brother›–Haus ziehen. Mein lieber Freund Knossi hat mich eingeladen», erklärte die TV– und Partyschlager–Persönlichkeit Jürgen Milski (60) im Gespräch mit spot on news.