«Promi Big Brother»: Am Sonntag muss der erste Bewohner gehen

Am vergangenen Montagabend ist «Promi Big Brother» in seine neueste Staffel gestartet. Viel ist in den ersten Tagen bereits passiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des deutschen TV–Knasts wurden etwa schon zum Auftakt damit überrascht, dass auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) einzog. Richtig ernst wird es für sechs Kandidatinnen und Kandidaten am heutigen 12. Oktober erstmals. Ein Promi muss in der Live–Sendung am Abend die Show verlassen.