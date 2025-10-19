«Promi Big Brother»: Andrej Mangold ist wieder eingezogen

Auch das laufende Voting betroffen

Auch das laufende Voting, das darüber entscheid wer als Nächstes ausscheiden oder im Haus bleiben soll, betraf der Fehler offenbar. Sat.1 erklärt weiter, dass die Abstimmung gestoppt wurde und die Stimmen zurückgesetzt wurden. Seit 14:00 Uhr können «PBB»–Zuschauerinnen und –Zuschauer nun wieder per Telefon, SMS oder über die Joyn–App abstimmen. Wer zuvor abgestimmt hat, dessen Stimme ist zwar verloren, er bleibt aber am laufenden Gewinnspiel beteiligt.