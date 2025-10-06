«Promi Big Brother»: Auch Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Knast

Als Überraschungsteilnehmer wird Jimi Blue Ochsenknecht (33) in der heutigen Auftaktshow des Reality–Formats zu den bisherigen Bewohnerinnen und Bewohnern des «Promi Big Brother»–TV–Containers in Köln stossen. Um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn ist es so weit.
Jimi Blue Ochsenknecht freut sich auf «eine superspannende Erfahrung»
«Ich weiss, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‹Promi Big Brother› für mich kein Problem», erklärt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einem Statement. Im «Promi Big Brother»–Haus wolle er nun «zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag – verzichten wäre also mal angebracht».
Die jüngsten juristischen Probleme von Jimi Blue Ochsenknecht dürften den meisten deutschen Reality–Fans wohlbekannt sein. Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro.
In den Tagen nach der Festnahme wurde der TV–Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schliesslich die Auslieferung ins Nachbarland Österreich erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben, und wurde schliesslich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt. Mittlerweile hat Ochsenknecht Österreich auch wieder verlassen dürfen.
Désirée Nick und Harald Glööckler hausen luxuriös
Neben dem berühmten Promi–Sohn sind in diesem Jahr auch Modedesigner und Unternehmer Harald Glööckler (60) sowie Entertainerin Désirée Nick (69) mit von der Partie. Sie wohnen in der vom Sender sogenannten «Musterwohnung», einem zweiten, luxuriöseren Bereich des «Promi Big Brother»–Hauses.
Der übrige Cast ist zunächst in den «Rohbau»–Teil eingezogen, der nur «sehr spartanisch eingerichtet ist», wie es Sat.1 formuliert. Neben den bereits Genannten nehmen auch Ex–«Bachelor» Andrej Mangold, «Die Wollnys»–Star Sarah–Jane Wollny, «K11»–Kommissar Michael Naseband, Content Creatorin Karina2you, Reality–TV–Sternchen Laura Maria Lettgen alias «Laura Blond», Christina Dimitriou, Achim Petry, Sänger Marc Terenzi, Schauspielerin Doreen Dietel, Content Creator SatansBratan, sowie die Reality–TV–Stars Paco Herb und Pinar Sevim an der Show teil.
Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) moderieren.