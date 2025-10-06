«Promi Big Brother»: Auch Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Knast

Jimi Blue Ochsenknecht freut sich auf «eine superspannende Erfahrung»

«Ich weiss, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‹Promi Big Brother› für mich kein Problem», erklärt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einem Statement. Im «Promi Big Brother»–Haus wolle er nun «zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag – verzichten wäre also mal angebracht».