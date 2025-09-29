«Promi Big Brother»: Auch Marc Terenzi und Doreen Dietel dabei

Marc Terenzi ist «auf alles vorbereitet»

Für Marc Terenzi, der nach einem Entzug im Jahr 2024 auf Mallorca mit einem Eiscafé ein neues Leben begann, bedeutet dies seine Rückkehr zum Reality–TV. «Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin», hat er sich vorgenommen. Im vergangenen Jahr nahm seine Ex–Partnerin Verena Kerth (44) teil, musste die Show aber schnell verlassen. Wie lange der einstige Natural–Sänger bleiben kann, wird sich zeigen. «Ich will sehen, wie das Publikum mich jetzt wahrnimmt», wird er vom Sender weiter in einer Pressemitteilung zitiert. Der RTL–Dschungelkönig von 2017 wolle alles auf sich zukommen lassen. «Ich bin auf alles vorbereitet. Ich möchte mich wieder selbst herausfordern, daher ist alles willkommen.»