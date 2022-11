Dass Fragrance an der neuen «Promi Big Brother»-Staffel teilnehmen wird, soll Berichten zufolge zuvor Moderatorin Marlene Lufen (51) aus Versehen mit einer inzwischen wieder gelöschten Instagram-Story aus ihrer Garderobe verraten haben, in der ein Porträtbild des Influencers zu sehen gewesen sei. Und Hinweis Nummer drei, diesmal ein offizieller: Auf dem Instagram-Kanal zur Sendung ist eine Detailaufnahme eines weissen, sehr weit aufgeknöpften Hemds mit farblich passendem Jackett zu sehen - so tritt Jeremy Fragrance in vielen seiner Videos in Erscheinung.