«Promi Big Brother»: Daniel Lopes hat sich «verlassen gefühlt»

Sie haben sich im Container oft allein gefühlt. Warum haben Sie keinen Anschluss gefunden?

Lopes: Wenn ich ein Problem habe oder traurig bin, habe ich normalerweise jemanden, mit dem ich darüber reden und der mich motivieren kann. Ich habe wirklich gute Freunde in meinem Umfeld und meine Frau ist sehr motivierend, sie hält alles zusammen. Wenn ich im Container erzählen wollte, was ich empfinde, wollte es keiner hören. Sie haben gesagt, dass ich mir keinen Kopf machen soll, aber ich musste über meine Gefühle reden. Ich konnte das nicht immer in mich reinfressen. Das war für mich sehr schwierig. Es kommt bei manchen nicht so gut an, zu ehrlich zu sein, was das Traurigste daran war. Als ich im Interview dazu befragt worden bin, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich alleine war und es nicht mehr aushalten konnte. Das war der Grund, weshalb ich oft sehr emotional war.