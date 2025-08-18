«Promi Big Brother»: Die ersten zwei Kandidaten stehen fest

Zu seiner jetzigen Herausforderung sagt er laut Pressemitteilung: «Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben.» Die Show sei für ihn das «Königsformat der Reality–Shows in Deutschland und auch das authentischste». Er sei bereit für das grosse Experiment. «Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen.» Auf die Verkündung via Instagram reagierte er mit den Worten: «Na dann mal los.»