«Promi Big Brother»: Die Ladys schicken einen Mann nach Hause

Schliesslich stand nach der «heutigen Damenwahl», der Abstimmung des Publikums und Werbung dann doch irgendwann die Entscheidung. «Wurde auch Zeit», war aus dem TV–Knast zu vernehmen, bevor Terenzi sich von den Mitkandidaten verabschieden musste. «Mir geht es gut», sagte er beim Auszug zu Moderatorin Marlene Lufen (54). Er habe «zu taktisch gespielt» und versucht, unbedingt in der Show zu bleiben – «egal wie». Trotz allem habe der Sänger aber auch «eine gute Zeit gehabt».