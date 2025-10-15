«Promi Big Brother»: Die Ladys schicken einen Mann nach Hause

Nachdem schon drei Kandidatinnen aus der aktuellen «Promi Big Brother»–Staffel geflogen sind, musste am 14. Oktober der erste Mann die Show verlassen. Dafür sorgte der Big Brother höchstpersönlich.
«Grösserer Männerüberschuss als in jeder Dorfdisko»
«Nehmt euch in Acht, Männer», hiess es daher schon zu Beginn der aktuellsten Ausgabe in Sat.1. Die verbliebenen Frauen der Sendung bekamen einen Mädelsabend spendiert und durften es sich nicht nur in der «Musterwohnung» bequem machen, sie waren damit auch vor einer Nominierung für den «Exit» geschützt. Da «grösserer Männerüberschuss als in jeder Dorfdisko» herrsche, konnten nur männliche Kandidaten für das Aus nominiert werden.
Während die Damen es sich bei einem Sektchen gut gehen lassen konnten, musste jede Lady einen Kandidaten auswählen. Auf der gefürchteten «Exit»–Liste des Formats landeten so schliesslich Sänger Marc Terenzi (47), Reality–Star Paco Herb (29), Influencer Satansbratan sowie der aus «K11 – Kommissare im Einsatz» bekannte Michael Naseband (60). Der Big Brother gab den beiden letzteren nach der Wahl der Zuschauerinnen und Zuschauer Entwarnung, während Herb und Terenzi noch einige Minuten zittern mussten.
Schliesslich stand nach der «heutigen Damenwahl», der Abstimmung des Publikums und Werbung dann doch irgendwann die Entscheidung. «Wurde auch Zeit», war aus dem TV–Knast zu vernehmen, bevor Terenzi sich von den Mitkandidaten verabschieden musste. «Mir geht es gut», sagte er beim Auszug zu Moderatorin Marlene Lufen (54). Er habe «zu taktisch gespielt» und versucht, unbedingt in der Show zu bleiben – «egal wie». Trotz allem habe der Sänger aber auch «eine gute Zeit gehabt».
In den letzten Tagen hatten bereits Schauspielerin Doreen Dietel (51), Reality–Star Christina Dimitriou (33) und TV–Sternchen Pinar Sevim gehen müssen. Die nächste Ausgabe von «Promi Big Brother» ist am 15. Oktober ab 22:30 Uhr in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn zu sehen.