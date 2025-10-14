«Promi Big Brother»: Diese beiden Promis müssen nach Hause

Am Montagabend wurde es für die teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten bei «Promi Big Brother» (Sat.1/Joyn) brenzlig. Denn wie Sat.1 auch schon vorab bekannt gegeben hatte, standen gleich alle Bewohner diesmal auf der Exit–Liste – und für zwei der Prominenten war die Show auch schon wieder beendet.
Christina Dimitriou fliegt aus dem «Promi Big Brother»–Container
Damit war für reichlich Spannung gesorgt. Am Vorabend noch musste Schauspielerin Doreen Dietel (51) als erste Kandidatin den Container verlassen und wurde rausgewählt. Am Montag erwischte es zunächst «Temptation Island»–Ikone Christina Dimitriou (33). Gemeinsam mit Ex–«Bachelor» Andrej Mangold (38) und Reality–TV–Teilnehmer Paco Herb (geb. 1996) hatte sie zur Wahl gestanden, konnte jedoch die wenigsten Zuschauerstimmen auf sich versammeln.
In einer ersten Reaktion auf dem Social–Media–Auftritt der Reality–Show erklärte Dimitriou im Anschluss, dass sie sich am meisten darauf freue, jetzt ihre Tochter wiederzusehen.
Auch dieser Promi wurde rausgewählt
Die Promis im Container waren zu diesem Zeitpunkt lediglich über einen Auszug informiert. Umso kälter erwischt wurden sie dann kurz vor Ende der Show von der Neuigkeit, dass noch eine weitere Person ausziehen muss. Zur Wahl standen alle ausser Andrej Mangold, Social–Media–Star SatansBratan und Sänger Marc Terenzi (47). Bauleiter Achim Petry (51) hatte das Trio zuvor selbstlos in den Luxus–Bereich einziehen lassen – obwohl er auch sich selbst hätte schützen können.
Gehen musste als zweite letztlich Pinar Sevim (geb. 1987). Das Reality–Sternchen der 2010er–Jahre, das nach längerer Abwesenheit in diesem Jahr ins TV zurückkehrt, erhielt somit die niedrigste Unterstützung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern.
Sat.1 zeigt die nächste Folge am Dienstag, den 14. Oktober, ab 20:15 Uhr im TV. Auch über Joyn ist die Show zu sehen. Am 4. Oktober waren die Promis in die beiden «PBB»–Bereiche Rohbau und Musterwohnung eingezogen, die Sat.1–Auftaktshow folgte am 6. Oktober. Das Finale steht am 20. Oktober an.